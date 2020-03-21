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Мать Роналду выписана из больницы после инсульта

Мать Роналду выписана из больницы после инсульта
Футбол / Прочие турниры 0

Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выписана из больницы, сообщает Record. Здоровью женщины больше ничего не угрожает

Напомним, 3 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия. Когда состояние Долорес Авейру стабилизировалось, она была переведена в больницу на Мадейре.

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.

Мать Роналду перенесла инсульт
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