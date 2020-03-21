Марокканские болельщики красочно отпраздновали день рождения клуба, не выходя из дома
Футбольные фанаты «Раджи Касабланки» из Марокко не стали обращать внимание на неудобства и отпраздновали 71-летие клуба не выходя из своих домов. Красочное файер-шоу они устроили прямо на одной из улиц города.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в Марокко, как и в других странах мира людям запрещено массово собираться на улицах из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.
Подавляющее большинство спортивных соревнований по всему миру отменены как минимум до середины апреля.
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