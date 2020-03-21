«Оставайся острым». Милнер наточил карандаши после стрижки газона ножницами

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер на своей странице в «Инстаграме» показал, чем занимается в условиях карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.



Ранее вице-капитан мерсисайдцев в ответ на видео с необычным танцем в исполнении одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена и его девушки опубликовал ролик, в котором сортировал пакетики чая по дням недели. Позже Милнер поделился роликом, в котором стриг газон ножницами.



«Готовясь к домашнему обучению. Никаких послаблений под руководством мистера Милнера», — написал Милнер, сопроводив подпись хештегами #дасэр, #оставайсяострым и #оставайсядома.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.