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Тимощук рассказал о ситуации с коронавирусом в «Зените»

Тимощук рассказал о ситуации с коронавирусом в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Тренер и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как в питерском клубе проводят профилактику коронавируса.

«Что касается коронавируса, информации о тестах не так много, но самый распространенный анализ — мазок из полости рта, носовых пазух. И в течение от одного до трех дней обрабатываются анализы. Думаю, существует и повторный анализ, но, в любом случае, подозрений нет. На данный момент у всех в «Зените» ничего не выявлено.

В любом случае, футболистам была дана рекомендация находиться дома до понедельника. Ведь думали, что результаты анализов будут готовы к понедельнику, но, к счастью, мы их получили раньше. Рекомендации: стараться как можно меньше выходить из дома, не покидать территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находиться на месте, в том числе чтобы при любом дискомфорте врачи команды могли сразу же осмотреть игрока.

Что касается тренировочного процесса, сейчас существует очень много программ, разных упражнений. Не нужны какие-то профессиональные атрибуты для этого. Не нужны гири или гантели, достаточно в домашних условиях приседать, делать что-то на участке, если живете за городом. «Зенит» организовал развоз велотренажеров для игроков, считаю, это очень правильный шаг, профессиональные спортсмены не могут снижать нагрузку.

Вообще, каждый человек имеет возможность в домашних условиях, даже в закрытом помещении, получить кардионагрузку. Футболисты знают, что это нужно, физическую форму в любом случае надо поддерживать, даже если не известно, когда будут матчи.

В ближайшее время сделаем программу тренировок. Футболисты будут приезжать на базу индивидуально, будут соблюдаться все необходимые временные рамки, чтобы футболисты могли насколько возможно комфортно готовиться и получать физическую нагрузку, не подвергаясь риску заражения», — цитирует Тимощука «Р-Спорт».

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