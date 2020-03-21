Виллиан не может улететь к семье в Бразилию из-за карантина

Нападающий «Челси» Виллиан попросил лондонский клуб отпустить его в Бразилию.



Ранее жена футболиста и две его дочери покинули Лондон и вернулись в Бразилию. Виллиан хотел присоединиться к ним во время приостановки чемпионата Англии. «Челси» не отпускает форварда, так как потом у него могут возникнуть проблемы с возвращением на территорию Великобритании.



«Сейчас я совсем один. Жена и дочери находятся в Бразилии. У меня был план, согласно которому они должны были вернуться в Бразилию первыми, а я должен был отправиться следом. Теперь жду разрешения клуба уехать. Ранее сообщалось, что чемпионат может возобновиться, но позже было принято решение продлить паузу до 30 апреля. Я объяснил ситуацию руководству. Слышал, что игроки из других клубов тоже возвращаются в Бразилию, чтобы быть вместе с семьёй в такой момент», — приводит слова Виллиана Mirror.

«Бавария», «Тоттенхэм» и «Арсенал» заинтересованы в подписании контракта с Виллианом