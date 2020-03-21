Виллаш-Боаш поздравил фотографа «Зенита» с юбилеем

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий «Марсель», поздравил фотографа петербургского клуба Вячеслава Евдокимова с днём рождения. Сегодня, 21 марта, прославленному фотографу сине-бело-голубых исполняется 70 лет.
«Мой друг! Как дела? Поздравляю. Надеюсь, что с тобой всё в порядке. 70-летие — это нечто очень особенное. Сейчас я здесь, в Португалии, в это непростое время. Желаю тебе всего наилучшего! И мой сын тоже здесь, готовится к следующему мотоциклетному приключению. Увидимся, мужик! Пока-пока! До свидания!» — сказал Виллаш-Боаш в видеообращении, опубликованном на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Евдокимов работает в «Зените» с 1995 года. Виллаш-Боаш возглавлял петербургскую команду с 2014 по 2016 год.
- 21 марта 2020
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