«ПСЖ» готов летом уволить Тухеля и уже начал переговоры с Аллегри

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» начал диалог с итальянским тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, парижский клуб намерен расстаться с действующим наставником команды Томасом Тухелем по итогам сезона. В настоящее время «ПСЖ» является лидером чемпионата Франции. Также клуб пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что Аллегри может также получить работу в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».



Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.