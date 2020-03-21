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«ПСЖ» готов летом уволить Тухеля и уже начал переговоры с Аллегри

«ПСЖ» готов летом уволить Тухеля и уже начал переговоры с Аллегри
Футбол / Франция 0

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» начал диалог с итальянским тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижский клуб намерен расстаться с действующим наставником команды Томасом Тухелем по итогам сезона. В настоящее время «ПСЖ» является лидером чемпионата Франции. Также клуб пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Аллегри может также получить работу в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».

Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.

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