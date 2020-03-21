«ПСЖ» готов летом уволить Тухеля и уже начал переговоры с Аллегри
Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» начал диалог с итальянским тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, парижский клуб намерен расстаться с действующим наставником команды Томасом Тухелем по итогам сезона. В настоящее время «ПСЖ» является лидером чемпионата Франции. Также клуб пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Аллегри может также получить работу в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».
Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.
Читайте также
- 21 марта 2020
-
14:14
-
14:14
-
13:58
-
13:50
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:32
-
12:14
-
12:05
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:04
-
11:02
-
10:41
-
10:34
-
10:24
-
10:04
-
10:02
-
09:54
-
09:42
-
09:19
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:54
-
07:29
-
06:56
-
06:47
-
06:20
-
05:56
Партнерский контент