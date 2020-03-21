Кучаев: купил много гречки, макарон и риса, но сильно большой паники у меня нет

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал как проводит досуг во время паузы в Российской Премьер-Лиге из-за всемирной пандемии коронавируса.



«Мы решили уехать за город, провести этот период на даче. Хожу в баню, после прыгаю в холодную купель. Также каждый день тренируюсь, занимаюсь в зале. Всё есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Ещё читаю, играю в компьютер. Времени много, на всё хватает. Всем успеваю заняться.



Сериалы? Смотрим сейчас «Фарго», пока только первый сезон. Думаю, он многим понравится, советую нашим болельщикам.



Продуктами уже закупился. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — всё, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, всё будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.



С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал еще в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти всё есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало



Средства защиты? Просто почаще мою руки, в машине всегда салфетки. В принципе, та же личная гигиена, которая необходима всегда, а не только в подобных случаях», — цитирует Кучаева Sport24.

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