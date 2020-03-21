Прядкин: раньше 24 апреля сезон РПЛ не возобновится. Это оптимистичный вариант

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации с розыгрышем турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Дальнейшее управление и работа лиги? Никакой паники у нас нет, есть трезвая оценка ситуации, естественное взаимодействие с Российским футбольным союзом, президентом РФС Александром Дюковым. У нас есть договорённость общаться о тех процессах, которые совершает как европейский футбол, так и мы, действуя в рамках своей компетенции. Мы тоже приняли определённые меры по безопасности в нашем коллективе. Ряд сотрудников получили указания работать на удалёнке. Мы каждый день работаем с руководителями клубов. Никакой паники и шапкозакидательства нет.



Мы участвовали в двух видеоконференциях с руководителями европейских лиг. Был дан чёткий посыл: рекомендовать — не значит в приказном порядке принять решение и завершить сезон 30 июня. Была рекомендация действовать по плану, который у нас в стране. У нас есть рекомендация до 10 апреля. Лиги с пониманием к этому отнеслись, лиги приняли решение совместно с РФС. До 10 апреля мы приостановили. Что будет дальше, давайте по мере поступления рекомендаций из органов государственной власти.



Безусловно, клубам надо пару недель на сборы, чтобы привести в форму игроков. К примеру, если 10 апреля всё откроется — это оптимистичный вариант, — то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее. Каждая страна должна действовать в соответствии с реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы её рассмотрели и приняли к исполнению», — приводит слова Прядкина сайт телеканала «Матч ТВ».

Прядкин: возможно, будет расширение трансферного окна