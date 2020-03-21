Павлюченко — о карантине: сижу дома, второй день смотрю передачи про «Ротор» за 1995 год
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Сижу дома, не знаю почему, но уже второй день смотрю в YouTube передачи про волгоградский „Ротор“. 1995–1996 годы, когда команда играла с „Манчестер Юнайтед“. Наткнулся в Интернете случайно и затянуло. Пересматриваю голы Олега Веретенникова, свои голы. Так понравилось. Что там на очереди, „Спартак“? Конечно», — приводит слова Павлюченко «Р-Спорт».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 270 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.
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