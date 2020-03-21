«Спартак» поздравил министра иностранных дел Лаврова с 70-летием
Официальный сайт «Спартака» поздравил с днём рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Сегодня исполняется 70 лет министру иностранных дел Российской Федерации и страстному болельщику «Спартака» Сергею Викторовичу Лаврову. Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!» — говорится в сообщении.
Лавров любит играть в футбол, его любимая команда — московский «Спартак». По его словам, воспоминания о любимой команде помогают ему сохранять самообладание во время тяжёлых переговоров. В марте 2016 года Лавров выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России.
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