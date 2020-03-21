Будущее Погба в «Манчестер Юнайтед» остаётся под вопросом
Будущее полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым. Несмотря на все слухи, предстоящим летом француз может остаться в английском клубе, сообщает Goal.
В услугах Погба заинтересован туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. Ранее на этой неделе агент футболиста Мино Райола намекнул, что его клиент может перейти в мадридский «Реал».
Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняются к тому, чтобы продать Поля, однако не исключён вариант, что он останется.
Контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб. Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в € 100 млн.
Агент Райола заявил о намерении привести в «Реал» звёздного футболиста этим летом
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