Евсеев рассказал о преимуществе карантина

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» написал, что карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса, даёт возможность больше времени проводить с родными людьми.
«Из-за двухнедельного карантина, который ввели сейчас многие клубы РПЛ, в том числе и «Уфа», больше всего пострадали иностранные игроки и персонал, чьи семьи живут не с ними в России. Им очень тяжело сейчас.
Бывает, что футболисты, закончив карьеру, разводятся, потому что не привыкли столько времени проводить в семье, без сборов, матчей, тренировок. Но карантин и пауза в чемпионате дали нам неожиданную возможность побыть с самыми близкими людьми, которые тоже сейчас более свободны, чем обычно.
И совершенно неожиданно мы начали говорить о том, о чём говорили всё реже в нашей обычной суете. Не о делах, не о быте, а о нас, наших отношениях. Можно вспомнить то, что вроде уже забыл. А главное, обнять и понять, что ты счастлив», — написал Евсеев.
- 21 марта 2020
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