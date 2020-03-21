Зане пожертвовал € 500 тыс. на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане поддержал кампанию по борьбе с коронавирусом, запущенной игроками «Баварии» Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой.

Немецкий форвард пожертвовал € 500 тыс., сообщает Daily Star. Деньги будут перечислены на помощь пострадавшим от коронавируса и покупку медицинского оборудования.



«Пришло время держаться вместе! Присоединяюсь к фонду We kick Corona. Все пожертвования пойдут в благотворительные учреждения и организации, которые в этом нуждаются. Мы можем, мы должны внести вклад, чтобы как можно скорее преодолеть трудное время. Давайте поможем тем, кто помогает другим. Всем большое спасибо!» — написал Зане на своей странице в «Инстаграме».

Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за € 55 млн. В августе 2019 года он должен был перейти в «Баварию», однако получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего трансфер сорвался.