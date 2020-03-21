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Игало: скоро все мы отпразднуем конец коронавируса, и свет снова воссияет над нами

Игало: скоро все мы отпразднуем конец коронавируса, и свет снова воссияет над нами
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в скором времени прекратится.

«Конечно, я скучаю по футболу, как и другие игроки и болельщики. Но жизнь человека важнее. Остаться живыми и невредимыми — сейчас наша главная игра, и мы все должны сыграть в ней свою роль. Футбол должен отойти на второй план.

Коронавирус поражает все страны, все континенты. Мои мысли и молитвы обращены ко всем, кто пострадал от пандемии, а также к семьям, потерявшим близких. Мы все вместе празднуем, когда забивается гол, и все мы можем разделить радость, что скоро отпразднуем конец COVID-19. Cвет снова воссияет над всеми нами, чтобы разделить любовь и счастье, которые приносит футбол", — цитирует Игало The Sun.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 290 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 11 тысяч.

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