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«Новых дипломатических побед!» Черчесов поздравил Лаврова с юбилеем

«Новых дипломатических побед!» Черчесов поздравил Лаврова с юбилеем
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с днём рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Поздравляю с юбилеем Сергея Викторовича Лаврова! Здоровья, успехов, бодрости духа и новых дипломатических побед!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме». Специалист опубликовал фото с министром, где тот стоит в тренировочной манишке.

Ранее Лаврова с 70-летием поздравил официальный сайт «Спартака».

Лавров любит играть в футбол, его любимая команда — московский «Спартак». По словам министра, воспоминания о любимой команде помогают ему сохранять самообладание во время трудных переговоров. В марте 2016 года Лавров выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России.

«Спартак» поздравил министра иностранных дел Лаврова с 70-летием
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