«Новых дипломатических побед!» Черчесов поздравил Лаврова с юбилеем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с днём рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Поздравляю с юбилеем Сергея Викторовича Лаврова! Здоровья, успехов, бодрости духа и новых дипломатических побед!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме». Специалист опубликовал фото с министром, где тот стоит в тренировочной манишке.

Ранее Лаврова с 70-летием поздравил официальный сайт «Спартака».



Лавров любит играть в футбол, его любимая команда — московский «Спартак». По словам министра, воспоминания о любимой команде помогают ему сохранять самообладание во время трудных переговоров. В марте 2016 года Лавров выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России.