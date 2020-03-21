Зобнин: взять 47-й номер подсказала жена. Сказала, что ей нравятся цифры 4 и 7

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему играет под 47-м номером в клубе и национальной команде.

«Взять 47-й номер подсказала жена. Спросил, какие цифры ей нравятся. Ответила — четыре и семь. Я тогда играл в дубле «Динамо», и можно было выбирать только числа после 30. Так и решили – 47. А в Тольятти у меня был 14-й номер. Как у Анри», — приводит слова Зобнина пресс-служба сборной России.

Зобнин дебютировал за сборную России 31 марта 2015 года в товарищеском матче с Казахстаном (0:0). С тех пор полузащитник в 27 матчах за национальную команду отдал четыре результативные передачи.

Зобнин — воспитанник тольяттинской академии им. Коноплёва. В 2016 году хавбек перешёл из московского «Динамо» в «Спартак».