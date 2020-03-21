«Зенит» проиграл «Мидтьюлланну» в Football Manager

Петербургский «Зенит» во время карантина сыграл матч с датским «Мидтьюлланном» в компьютерной игре Football Manager — 2020. Российский клуб вёл текстовую трансляцию встречи в «Твиттере».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан. «Мидтьюлланн» открыл счёт на 13-й минуте матча, гол забил нападающий Андерс Дрейер. На 28-й минуте полузащитник датчан Авер Мабил удвоил преимущество своей команды. Единственный гол в составе «Зенита» на 78-й минуте забил форвард Сердар Азмун.
Состав «Зенита»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси (Шатов, 64), Дзюба (Ригони, 64), Азмун (Ерохин, 88).
Видео с голами встречи можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее «твиттер» московского «Локомотива» обыграл «твиттер» Российской Премьер-Лиги в крестики-нолики.
- 21 марта 2020
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