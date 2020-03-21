Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» проиграл «Мидтьюлланну» в Football Manager

«Зенит» проиграл «Мидтьюлланну» в Football Manager
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» во время карантина сыграл матч с датским «Мидтьюлланном» в компьютерной игре Football Manager — 2020. Российский клуб вёл текстовую трансляцию встречи в «Твиттере».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан. «Мидтьюлланн» открыл счёт на 13-й минуте матча, гол забил нападающий Андерс Дрейер. На 28-й минуте полузащитник датчан Авер Мабил удвоил преимущество своей команды. Единственный гол в составе «Зенита» на 78-й минуте забил форвард Сердар Азмун.

Состав «Зенита»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси (Шатов, 64), Дзюба (Ригони, 64), Азмун (Ерохин, 88).

Видео с голами встречи можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее «твиттер» московского «Локомотива» обыграл «твиттер» Российской Премьер-Лиги в крестики-нолики.

«Локомотив» обыграл РПЛ в крестики-нолики. Лига пыталась жульничать, клуб требовал VAR
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020