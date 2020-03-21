Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира
Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.
В качестве схемы экс-футболист выбрал 3-5-2.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико»).
Защитники: Диего Годин («Интер»), Джон Терри (завершил карьеру), Карлес Пуйоль (завершил карьеру).
Полузащитники: Хави (завершил карьеру), Хавьер Маскерано («Эстудиантес»), Хаби Алонсо (завершил карьеру), Стивен Джеррард (завершил карьеру), Андрес Иньеста («Виссел Кобе»).
Нападающие: Давид Вилья (завершил карьеру), Фернандо Торрес (завершил карьеру).
Торрес завершил карьеру в 2019 году. На клубном уровне форвард выступал за «Саган Тосу», мадридский «Атлетико», «Милан», лондонский «Челси» и «Ливерпуль».
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