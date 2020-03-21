«Барселона» поборется с «Наполи» за Бога

«Барселона» интересуется полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб рассматривает возможность подписания француза, так как может испытывать финансовые проблемы из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. «Барселона» вряд ли сможет подписать звёзд первой величины в ближайшее время.
Интерес к Бога проявляет также «Наполи». Неаполитанский клуб попытается продать полузащитника Ирвина Лосано, чтобы иметь возможность купить Бога за сумму, не превышающую € 20 млн.
В этом сезоне полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Два года назад «Барселона» и «Сассуоло» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого арендовали нападающего Кевина-Принса Боатенга.
- 21 марта 2020
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