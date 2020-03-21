«Эвертон» планирует приобрести лучшего бомбардира чемпионата Италии Иммобиле
Руководство «Эвертона» в ближайшее трансферное окно намерено усилить состав нападающим римского «Лацио» Чиро Иммобиле. На приобретении 30-летнего итальянца настаивает главный тренер команды из Ливерпуля Карло Анчелотти, сообщает 90min.
В нынешней кампании Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард «орлов» является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.
Контракт Чиро с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.
«Эвертон», набрав в 29 встречах 37 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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