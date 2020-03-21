«Такой губастенький!» Канделаки и Тодоренко обсудили внешность Смолова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью телеведущей Регине Тодоренко на её канале в You-Tube обсудила внешность нападающего сборной России и «Сельты» Фёдора Смолова.

Тодоренко спросила у Канделаки, сможет ли стать Смолов ведущим на её канале. «Как он заблистал в «Сельте», скажи? У тебя прямо глаза загорелись. Твой типаж? Сознайся», — в ответ спросила Канделаки у Тодоренко. «Ноги его нравятся! Писала ему — ноги твои хороши, хотела бы себе такие», — сказала ведущая.

«А я думала, губки, извините. Такой губастенький!» — заметила Канделаки. «Не, не мое это, смазливый. Я люблю более таких, поджарых», — призналась Тодоренко. «Мы знаем, каких ты любишь. Я бы сказала, что он очень рекламоёмкий. Губы, татуировки, глаза, девушки, приключения, провалы, падения. В этом смысле он настоящая звезда. Но здесь надо ждать, Регина. Он сейчас входит в самый расцвет как футболист, он еще поиграет», — подытожила продюсер.

Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. В составе испанской команды 30-летний форвард в шести матчах забил один гол.