Уткин — о белорусской лиге на «Матч ТВ»: жрать в доме нечего, но хозяйка нашла зубочистки

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал показ чемпионата Беларуси на российских спортивных каналах.

«Меня спрашивают, а чё я думаю про чемпионат Беларуси на „Матче“. Думаю я просто. Вот была компания. Имею в виду — несколько человек. Сидела, пировала: большой и вкусный стол, тут тебе и Лига чемпионов, и немецкое пиво с сосисками, и французские пирожные, и коньячок, и английский вискарь, и испанская свинина — от хамона до поросятинки, а также итальянские томаты с моцарелой да под бароло…

Но всё съели. Кончилось. А всё сидим. Компания хорошая. И кто-то, конечно, ногти или зубочистку грызёт, кто-то водички из-под крана налил, кто-то задумчиво пальчиком крошки со стола собирает… Бывает. Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: а вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всём доме нечего, ну так я вам нашла! Щас ещё салфетки принесу, их тоже можно есть!..

Вот примерно это я и думаю про показ чемпионата Беларуси на «Матче». Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ. Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на «Скае» подкупить «Ислочи». Или на «Каналь Плю». Или ещё где.

Там говорят на свою злобу дня, общаются с болельщиками, обсуждают варианты окончания сезона — я полюбопытствовал, что за программа передач на «Скае». Девочки, зубочистки не едят[, — написал Уткин в своём телеграм-канале.