Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом

У технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Дэниела, выступающего за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает пресс-служба клуба.

Паоло ранее контактировал с заражённым коронавирусом человеком, после чего у него начали появляться симптомы инфицирования. Тест подтвердил наличие COVID-19 у 51-летнего Мальдини и его 18-летнего сына.

Пауло и Дэниел чувствуют себя хорошо. Оба они уже провели две недели дома в самоизоляции. Отец и сын продолжат находиться на картине до тех пор, пока медики не сообщат о полном выздоровлении.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончались 12 762 человека.