Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом

Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом
Футбол / Италия 0

У технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Дэниела, выступающего за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает пресс-служба клуба.

Паоло ранее контактировал с заражённым коронавирусом человеком, после чего у него начали появляться симптомы инфицирования. Тест подтвердил наличие COVID-19 у 51-летнего Мальдини и его 18-летнего сына.

Пауло и Дэниел чувствуют себя хорошо. Оба они уже провели две недели дома в самоизоляции. Отец и сын продолжат находиться на картине до тех пор, пока медики не сообщат о полном выздоровлении.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончались 12 762 человека.

Дибала и его девушка заразились коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020