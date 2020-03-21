Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом
У технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Дэниела, выступающего за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает пресс-служба клуба.
Паоло ранее контактировал с заражённым коронавирусом человеком, после чего у него начали появляться симптомы инфицирования. Тест подтвердил наличие COVID-19 у 51-летнего Мальдини и его 18-летнего сына.
Пауло и Дэниел чувствуют себя хорошо. Оба они уже провели две недели дома в самоизоляции. Отец и сын продолжат находиться на картине до тех пор, пока медики не сообщат о полном выздоровлении.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончались 12 762 человека.
Дибала и его девушка заразились коронавирусом
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