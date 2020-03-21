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В Великобритании дисквалифицировали футболиста на один год за допинг

В Великобритании дисквалифицировали футболиста на один год за допинг
Футбол / Англия 0

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) на своём сайте сообщило о дисквалификации футболиста на один год за нарушение антидопинговых правил. Имя игрока не называется.

Положительный результат теста на запрещённые препараты был выявлен у футболиста 31 января 2019 года. Сообщается, что ранее спортсмен хотел получить терапевтическое исключение, но врач его клуба не подал никаких заявлений до момента сдачи анализа.

Комиссия по надзору установила, что игрок нарушил правила непреднамеренно. Кроме того, он оказал существенную помочь при рассмотрении своего дела.

Дисквалификация футболиста завершилась 31 января 2020 года. Сейчас он имеет право принимать участие в спортивных соревнованиях.

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