Результаты всех футбольных матчей 21 марта
Сегодня, 21 марта, состоялись матчи чемпионатов Австралии, Анголы, Беларуси, Бурунди, а также одна встреча Кубка Гонконга.
Австралия. Лига А
«Сидней Уондерерс» — «Сидней» — 1:1
Австралия. Женская лига. Плей-офф
«Мельбурн Сити» — «Сидней» — 1:0
Ангола. Жирабола
«Онсе Бравуш» — «Петру Атлетику» — 0:3
«Интер» — «Рекреативу Либолу» — 2:0
Беларусь. Высшая лига
«Витебск» — «Городея» — 1:0
«Ислочь» — «Неман» — 1:0
Бурунди. Примус Лига
«Бужумбура Сити» — «Каянза» — 2:1
«Олимпик Стар» — «Динамик» — 0:1
«Рукинзо» — «Ле Льеррес» — 2:0
Кубок Гонконга. Полуфинал
«Истерн АА» — «Пегасус» — 5:0
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) большинство спортивных турниров в мире приостановлено. По последним данным, от вируса скончались 12 762 человека.
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