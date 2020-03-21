Результаты всех футбольных матчей 21 марта

Сегодня, 21 марта, состоялись матчи чемпионатов Австралии, Анголы, Беларуси, Бурунди, а также одна встреча Кубка Гонконга.

Австралия. Лига А

«Сидней Уондерерс» — «Сидней» — 1:1

Австралия. Женская лига. Плей-офф

«Мельбурн Сити» — «Сидней» — 1:0

Ангола. Жирабола

«Онсе Бравуш» — «Петру Атлетику» — 0:3

«Интер» — «Рекреативу Либолу» — 2:0

Беларусь. Высшая лига

«Витебск» — «Городея» — 1:0

«Ислочь» — «Неман» — 1:0

Бурунди. Примус Лига

«Бужумбура Сити» — «Каянза» — 2:1

«Олимпик Стар» — «Динамик» — 0:1

«Рукинзо» — «Ле Льеррес» — 2:0

Кубок Гонконга. Полуфинал

«Истерн АА» — «Пегасус» — 5:0

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) большинство спортивных турниров в мире приостановлено. По последним данным, от вируса скончались 12 762 человека.