Талисман «Кёльна» козёл Хённес впервые в истории дал потомство

Немецкий «Кёльн» на своём официальном сайте сообщил о появлении потомства у талисмана клуба — козла Хённеса IX, который выводит команду на каждый матч на домашнем стадионе.

У Хённеса и козы Ильзе родились два детёныша женского пола. Впервые в истории клуба козёл-талисман дал потомство.

История талисмана «Кёльна» началась в 1957 году. На вечеринке по случаю окончания сезона местный цирк подарил президенту клуба Францу Кремеру в подарок живого козла. Животное в шутку назвали в честь тренера команды Хённеса Вайсвайлера. В 1964 году «Кёльн» выиграл первый розыгрыш объединенной Бундеслиги, после чего козёл Хённес стал настоящим талисманом клуба.

После смерти Хённеса I в «Кёльне» завели второго козла с тем же именем, это стало традицией. В 1976 году козёл попал на эмблему «Кёльна». С тех пор козлы-талисманы живут в специальном вольере.