Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Marca.
Несколько дней назад Санс был госпитализирован с повышенной температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат.
Лоренсо был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. После него эту должность занял нынешний управленец «сливочных» Флорентино Перес.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Дэниел, выступающий за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались 12 762 человека.
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