Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Marca.

Несколько дней назад Санс был госпитализирован с повышенной температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Лоренсо был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. После него эту должность занял нынешний управленец «сливочных» Флорентино Перес.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Дэниел, выступающий за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались 12 762 человека.