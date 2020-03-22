Джака дал пятимесячной дочке лимон. Футболиста раскритиковали за этот пранк

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в рамках челленджа «Оставайся дома» пошутил над дочерью.
Джака опубликовал видео в приложении TikTok, на котором он даёт пятимесячной девочке попробовать на вкус лимон. Фрукт не понравился дочери футболиста.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В комментариях пользователи соцсетей стали критиковать футболиста, называя его ужасным отцом.
«Засовывать лимон в горло малютке? „Замечательная“ работа», — отметил один из болельщиков.
«Бездарность на поле и за его пределами. Продайте его», — написал другой недовольный фанат.
Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.
Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
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