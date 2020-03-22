Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джака дал пятимесячной дочке лимон. Футболиста раскритиковали за этот пранк

Джака дал пятимесячной дочке лимон. Футболиста раскритиковали за этот пранк
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в рамках челленджа «Оставайся дома» пошутил над дочерью.

Джака опубликовал видео в приложении TikTok, на котором он даёт пятимесячной девочке попробовать на вкус лимон. Фрукт не понравился дочери футболиста.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В комментариях пользователи соцсетей стали критиковать футболиста, называя его ужасным отцом.

«Засовывать лимон в горло малютке? „Замечательная“ работа», — отметил один из болельщиков.

«Бездарность на поле и за его пределами. Продайте его», — написал другой недовольный фанат.

Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.

Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020