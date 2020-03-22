Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и его жена Маги приняли участие в новом челлендже с переодеваниями, суть которого заключается в том, что женщина и мужчина после короткой паузы меняются образами.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 24-летний аргентинец защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт».
Во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 12 950 человек.
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