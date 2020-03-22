Роналду учит детей дезинфицировать руки. Видео

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках челленджа «Оставайся дома» показал своим детям, как нужно пользоваться дезинфицирующим средством для рук.

Португалец наносил на ладони детям дезинфицирующий гель, после чего они очищали им руки. Видео, которое Роналду опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма», можно посмотреть на «Чемпионате».

Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.



Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.