«Реал»: мы оплакиваем потерю президента, посвятившего часть жизни клубу из Мадрида

Мадридский «Реал» опубликовал заявление на официальном сайте, выразив соболезнования семье и близким экс-президента «сливочных» Лоренсо Санса, в связи с его смертью из-за заражения коронавирусом в возрасте 76 лет.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров клуба сожалеют о смерти Лоренсо Санса, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом.



Он был президентом клуба, когда спустя 32 года клуб выиграл свой долгожданный седьмой кубок Лиги чемпионов в Амстердаме в 1998 году.



С Лоренцо Сансом в качестве президента «Реала», клуб выиграл две Лиги чемпионов, межконтинентальный кубок, чемпионат и суперкубок Испании.



Сегодня «Реал» оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти — клубу из Мадрида», — говорится в заявлении клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались 12 762 человека.