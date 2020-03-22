«Реал»: мы оплакиваем потерю президента, посвятившего часть жизни клубу из Мадрида

Мадридский «Реал» опубликовал заявление на официальном сайте, выразив соболезнования семье и близким экс-президента «сливочных» Лоренсо Санса, в связи с его смертью из-за заражения коронавирусом в возрасте 76 лет.
«Реал Мадрид», его президент и совет директоров клуба сожалеют о смерти Лоренсо Санса, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом.
Он был президентом клуба, когда спустя 32 года клуб выиграл свой долгожданный седьмой кубок Лиги чемпионов в Амстердаме в 1998 году.
С Лоренцо Сансом в качестве президента «Реала», клуб выиграл две Лиги чемпионов, межконтинентальный кубок, чемпионат и суперкубок Испании.
Сегодня «Реал» оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти — клубу из Мадрида», — говорится в заявлении клуба.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались 12 762 человека.
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