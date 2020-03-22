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Рамос и Рауль выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» Санса

Рамос и Рауль выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» Санса
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Серхио Рамос и экс-форвард «сливочных» Рауль Гонсалес выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса из-за заражения коронавирусом.

«Очень печальный день для «Реала». Вчера и сегодня Лоренсо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Его смерть ещё больше огорчает в эти трудные дни, в которые мы попали. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром», — написал Рамос в «Твиттере».

«Покойся с миром, президент, мы никогда тебя не забудем», — присоединился к Рамосу его бывший одноклубник Рауль.

Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора «Реала», после чего стал президентом клуба. Главой «сливочных» он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.

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