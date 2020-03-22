Бербатов: не думаю, что «Тоттенхэм» сделал шаг назад, назначив Моуринью

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выступил с защитой португальского главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. По его мнению, работу 57-летнего португальского специалиста можно судить только по итогам следующего сезона.

«При Маурисио Почеттино дела шли плохо, это мог увидеть каждый, и я подумал, что Жозе Моуринью — хороший выбор для «Тоттенхэма». Не думаю, что клуб сделал шаг назад. Любой тренер заслуживает полного сезона, чтобы привлечь своих игроков и реализовать свою философию. «Шпоры» переживают трудный период, но Моуринью следует судить о следующем сезоне в клубе.

Игрокам нужно время, чтобы приспособиться к новому менеджеру, особенно когда он отличается от своего предшественника. Иногда у меня возникает ощущение, что некоторые игроки не играют за команду, и что они пытаются завоевать славу для себя. Это может разрушить шансы на выигрыш. Когда Сон оправится от травмы, «шпоры» должны стать быстрее в контратаках. Эти маленькие детали имеют все значение в футболе.

Очевидно, что во время вынужденного перерыва в игре много неопределенности. Летом у Моуринью также будет возможность приобрести игроков. У «Тоттенхэма» есть качество во всём составе, и эти игроки должны играть лучше. Моуринью критиковал Танги Ндомбеле, но он молод и всё ещё может добиться успеха. Стивен Бергвейн начал хорошо и выглядит захватывающе перспективно», — приводит слова Бербатова Mirror.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм», набрав 41 очко в 29 турах, занимае 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью уступила немецкому «РБ Лейпциг» с общим счётом 0:4 и покинула турнир.