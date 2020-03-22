Роналдиньо отметил своё 40-летие в парагвайской тюрьме, поужинав барбекю

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, находящийся под следствием в Парагвае за использование поддельных паспортов в одном из аэропортов, отметил своё 40-летие в CИЗО, поужинав барбекю, сообщает Ole.

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Ранее Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по футболу. В качестве приза за победу команда Роналдиньо получила 16-килограммового поросёнка.



Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. Защита экс-полузащитника пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. За это был предложен залог в размере более чем € 1,4 млн. Однако суд ответил отказом.

Роналдиньо отказались выпускать из тюрьмы под залог более чем в € 1,4 млн