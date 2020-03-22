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Клубы английской Премьер-лиги рассчитывают завершить сезон до конца июня

Клубы английской Премьер-лиги рассчитывают завершить сезон до конца июня
Футбол / Англия 0

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартин Семменс сообщил, что клубы английской Премьер-лиги рассчитывают завершить сезон к 30 июня, чтобы избежать проблем с контрактами игроков.

«Мы надеемся доиграть чемпионат до конца июня. Так было бы проще для всех. Если сезон продлится после 30 июня, возникнут проблемы юридического характера. Если нужно будет играть до 15 июля, то придётся продлевать контракты игроков на две недели. Как мы можем просить игрока отыграть ещё две недели до ухода в другой клуб, когда в стране такая ситуация? Я не думаю, что это реально.

Наш вызов в том, чтобы предотвратить эффект домино на последующие сезоны и не подвергнуть футбол будущему риску», — приводит слова Семменса BBC.

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля. Но спустя некоторое время возобновление чемпионата было отложено до мая.

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая
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