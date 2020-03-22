Пасторе считает, что завершить текущий сезон в Серии А невозможно

Аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе считает, что текущий сезон в чемпионате Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса, не получится доиграть до конца.

«На мой взгляд, завершить этот сезон невозможно. Чтобы подготовиться к играм, надо 20-30 дней. Понятно, что это грозит потерей денег, но стартовать с той точки, на которой мы остановились, вряд ли возможно. Сезон, если мы его продолжим, завершится поздно, а значит, надо будет двигать начало следующего. Но в 2021 году у нас Евро и Кубок Америки.

Вообще, мы не теряем форму. Игроки не тренируются вместе, но клуб выдал нам необходимое оборудование для домашних занятий. Мы просыпаемся, взвешиваемся и отправляем тренерам нужные сведения", — приводит слова Пасторе Football Italia.

Пасторе перешёл в «Рому» из «Пари Сен-Жермен» в июне 2018 года.