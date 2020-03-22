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Инсинье «открыл пиццерию» в «Инстаграме»

Инсинье «открыл пиццерию» в «Инстаграме»
Футбол / Италия 0

Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье провёл прямой эфир в «Инстаграме», во время которого приготовил пиццу.

Процесс готовки Инсинье сопровождал исполнением популярных итальянских песен. «Пиццерия Инсинье ждёт посетителей», — сказал игрок в ролике.

Лоренцо Инсинье, как и все остальные футболисты чемпионата Италии и других европейских первенств, находится вне игры из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш Серии А приостановлен после 26-го тура, в стране объявлено чрезвычайное положение. Жителям Италии предписано находиться дома и покидать жилища только при насущной необходимости. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же новый вирус был зарегистрирован в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения.

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