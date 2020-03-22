Инсинье «открыл пиццерию» в «Инстаграме»

Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье провёл прямой эфир в «Инстаграме», во время которого приготовил пиццу.
Процесс готовки Инсинье сопровождал исполнением популярных итальянских песен. «Пиццерия Инсинье ждёт посетителей», — сказал игрок в ролике.
Лоренцо Инсинье, как и все остальные футболисты чемпионата Италии и других европейских первенств, находится вне игры из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш Серии А приостановлен после 26-го тура, в стране объявлено чрезвычайное положение. Жителям Италии предписано находиться дома и покидать жилища только при насущной необходимости. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же новый вирус был зарегистрирован в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения.
- 22 марта 2020
-
08:39
-
07:36
-
07:10
-
06:51
-
06:34
-
05:55
-
05:27
-
05:06
-
04:45
-
04:25
-
04:10
-
03:44
-
03:42
-
03:10
-
02:43
-
02:21
-
01:41
-
01:28
-
00:58
-
00:57
-
00:44
-
00:36
-
00:18
-
00:01
- 21 марта 2020
-
23:56
-
23:43
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
22:58
-
22:45
-
22:44
-
22:24
-
22:14
-
22:11