Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду окажет помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.
По информации источника, форвард намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Роналду также планирует пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.
Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.
Ранее Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как учит своих детей дезинфицировать руки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 22 марта 2020
-
10:16
-
10:13
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:33
-
09:29
-
08:59
-
08:39
-
07:36
-
07:10
-
06:51
-
06:34
-
05:55
-
05:27
-
05:06
-
04:45
-
04:25
-
04:10
-
03:44
-
03:42
-
03:10
-
02:43
-
02:21
-
01:41
-
01:28
-
00:58
-
00:57
-
00:44
-
00:36
-
00:18
-
00:01
- 21 марта 2020
-
23:56
-
23:43
-
23:40