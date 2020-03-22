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Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду окажет помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.

По информации источника, форвард намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Роналду также планирует пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.

Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.

Ранее Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как учит своих детей дезинфицировать руки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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