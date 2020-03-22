Суарес: когда чемпионат Испании возобновится, я буду готов играть

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как проходит восстановление после травмы мениска левого колена.

«Очевидно, я хотел восстановиться раньше. Доктор говорил, что я отлично справляюсь, и это дало мне надежду вернуться как можно скорее. Сейчас разница в том, что, когда команда вернётся на поле, я буду готов играть.



Предполагалось, что восстановлюсь в начале мая, но после встречи с докторами я узнал, что это произойдёт немного раньше. Я отлично справлялся с нагрузкой, которую мне давали, поэтому хватит сил вернуться раньше, чем ожидалось», – приводит слова Суареса Marca.

Нынешний розыгрыш чемпионата Испании приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.