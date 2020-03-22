«Уфа» анонсировала трансляцию матча РПЛ с «Тамбовом», несмотря на коронавирус
«Уфа» на странице клуба в «Твиттере» анонсировала трансляцию матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», несмотря на паузу в турнире. Напомним, причиной приостановки розыгрыша чемпионата России стала пандемия коронавируса.
Несмотря на это, уфимский клуб пообещал провести трансляцию встречи, которая будет показана на канале «Уфы» в YouTube. Начало матча — в 14:00 мск.
«Ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба «Уфа».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 11 тысяч.
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