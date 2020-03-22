Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» анонсировала трансляцию матча РПЛ с «Тамбовом», несмотря на коронавирус

«Уфа» анонсировала трансляцию матча РПЛ с «Тамбовом», несмотря на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» на странице клуба в «Твиттере» анонсировала трансляцию матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», несмотря на паузу в турнире. Напомним, причиной приостановки розыгрыша чемпионата России стала пандемия коронавируса.

Несмотря на это, уфимский клуб пообещал провести трансляцию встречи, которая будет показана на канале «Уфы» в YouTube. Начало матча — в 14:00 мск.

«Ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба «Уфа».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 11 тысяч.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020