«Уфа» анонсировала трансляцию матча РПЛ с «Тамбовом», несмотря на коронавирус

«Уфа» на странице клуба в «Твиттере» анонсировала трансляцию матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», несмотря на паузу в турнире. Напомним, причиной приостановки розыгрыша чемпионата России стала пандемия коронавируса.



Несмотря на это, уфимский клуб пообещал провести трансляцию встречи, которая будет показана на канале «Уфы» в YouTube. Начало матча — в 14:00 мск.



«Ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба «Уфа».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 11 тысяч.