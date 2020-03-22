Алисон тренируется на базе «Ливерпуля», несмотря на коронавирус

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжает тренировки на базе клуба, несмотря на карантин, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Клуб дал всем установку оставаться дома, однако в моём случае всё немного иначе, потому что я травмирован.



Слава богу, повреждение не было серьёзным, однако каждая травма нуждается в лечении и я продолжил восстановление в тренировочном центре. Я не контактировал с одноклубниками, все находятся дома.



Я взаимодействовал только с физиотерапевтом и тренером вратарей, занимался реабилитацией.



В данной ситуации мы соблюдаем все рекомендованные меры предосторожности, следим за чистотой рук, не трогаем лицо, рот, нос и глаза», – приводит слова Алисона Liverpool Echo.

Нынешний розыгрыш чемпионата Англии приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.