«Браво, дрон». Кокорин поддержал призыв Смолова тренироваться дома
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал призыв форварда «Сельты» Фёдора Смолова тренироваться дома во время эпидемии коронавируса. «Браво, дрон», – прокомментировал Кокорин публикацию Смолова на странице в «Инстаграме».
Ранее Смолову, полузащитнику «Валенсии» Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин. Режим ЧС был введён в Испании 14 марта.
На данный момент большинство футбольных первенств приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.
Ранее Смолов в своём «инстаграме» показал, как он тренируется дома в условиях карантина.
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