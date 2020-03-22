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«Браво, дрон». Кокорин поддержал призыв Смолова тренироваться дома

«Браво, дрон». Кокорин поддержал призыв Смолова тренироваться дома
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал призыв форварда «Сельты» Фёдора Смолова тренироваться дома во время эпидемии коронавируса. «Браво, дрон», – прокомментировал Кокорин публикацию Смолова на странице в «Инстаграме».

Ранее Смолову, полузащитнику «Валенсии» Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин. Режим ЧС был введён в Испании 14 марта.

На данный момент большинство футбольных первенств приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.

Ранее Смолов в своём «инстаграме» показал, как он тренируется дома в условиях карантина.

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