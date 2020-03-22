Жена Икарди: мечтаю, что всё будет, как раньше

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», поделилась фотографией на своей странице в «Инстаграме».



«Мечтаю, что всё будет, как раньше», — написала Нара под фото.

Напомним, на данный момент Нара и Икарди находятся на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В Италии за последние сутки зафиксирован новый скачок смертности — из-за коронавируса скончалось 793 человека. В Италии погибло уже более 4,5 тысячи пациентов.