Жена Икарди: мечтаю, что всё будет, как раньше

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», поделилась фотографией на своей странице в «Инстаграме».
«Мечтаю, что всё будет, как раньше», — написала Нара под фото.
Напомним, на данный момент Нара и Икарди находятся на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В Италии за последние сутки зафиксирован новый скачок смертности — из-за коронавируса скончалось 793 человека. В Италии погибло уже более 4,5 тысячи пациентов.
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