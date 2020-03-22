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Глушенков и Умяров провели тренировку на стадионе «Чертаново»

Глушенков и Умяров провели тренировку на стадионе «Чертаново»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков и хавбек «Спартака» Наиль Умяров провели тренировку на стадионе «Чертаново», сообщает пресс-служба московского клуба.

Вместе с Глушенковым и Умяровым в занятии принял участие игрок «Чертанова» Юрий Горшков. Сообщается, что тренировка носила индивидуальный характер. Напомним, в условиях пандемии коронавируса командам не рекомендуется проводить полноценные командные занятия.

Фото можно посмотреть на странице «Чертанова» в «Твиттере».

Глушенков и Умяров перешли из «Чертанова» в московский «Спартак» летом 2019 года. В феврале 2020-го Глушенков перешёл в самарские «крылья Советов» на правах аренды.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.

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