Агент Руиса: Фабианом интересовались топ-клубы. Он станет одним из лучших в десятилетии

Альваро Торрес, агент полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, рассказал, что продление соглашения с неаполитанским клубом было отложено до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Сейчас он сосредоточен на «Наполи». В клубе произошло много изменений, у них тяжёлый год. Мы отложили вопрос продления контракта до конца сезона.



Многие топ-клубы интересовались Фабианом и его положением, мы сообщили об этом «Наполи».



Естественно, подобное случается, он был лучшим игроком молодёжного чемпионата Европы и провёл три хороших сезона. Сейчас Фабиану нужно думать о «Наполи».



Мы все сходимся во мнении, что он станет одним из лучших игроков десятилетия», – приводит слова Торреса AS.