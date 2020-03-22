Агент Руиса: Фабианом интересовались топ-клубы. Он станет одним из лучших в десятилетии
Альваро Торрес, агент полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, рассказал, что продление соглашения с неаполитанским клубом было отложено до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны».
«Сейчас он сосредоточен на «Наполи». В клубе произошло много изменений, у них тяжёлый год. Мы отложили вопрос продления контракта до конца сезона.
Многие топ-клубы интересовались Фабианом и его положением, мы сообщили об этом «Наполи».
Естественно, подобное случается, он был лучшим игроком молодёжного чемпионата Европы и провёл три хороших сезона. Сейчас Фабиану нужно думать о «Наполи».
Мы все сходимся во мнении, что он станет одним из лучших игроков десятилетия», – приводит слова Торреса AS.
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