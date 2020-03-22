Тарханов: от онкологии умирает больше всего людей, а здесь всего лишь коронавирус

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов высказался о приостановке турниров и ситуации с коронавирусом.
«Только белорусы в футбол играют. Хорошо, что хоть какой-то спорт остался. С другой стороны, когда такая эпидемия, лучше взять паузу. Лучше переждать и потом продолжить играть. В Италии и Китае коронавирус серьёзно ударил. В некоторых странах он уже пошёл на спад, много выздоровевших людей. Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От неё умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус.
Каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. У меня давно уже всё это прошло, это было 12–13 лет назад. Для людей с онкологией коронавирус — не самая страшная угроза, поверьте», — приводит слова Тарханова «Р-Спорт».
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