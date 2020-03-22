Тренер «Шеффилда»: мы должны доиграть сезон АПЛ. Неважно, какой у кого отрыв

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер заявил, что сезон английской Премьер-лиги, приостановленный из-за коронавируса, в любом случае должен быть доигран.

«Сначала не хотел, чтобы оставшиеся матчи доигрывали без зрителей, но сейчас считаю, что сезон должен быть завершён. Так должно быть, здесь не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон, сколько бы времени это ни заняло.



Идея заморозить таблицу не для меня, даже если наше положение в таблице кажется неплохим результатом, если смотреть на это с эгоизмом.



Все будут смотреть на таблицу с эгоистической точки зрения, от этого нужно уйти. Английская Премьер-лига – это гонка, 38 матчей. Неважно, на сколько очков кто-то оторвался, на сколько очков кто-то отстаёт, в спорте может случиться что угодно», – приводит слова Уилдера Daily Mail.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.