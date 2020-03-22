Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Реала»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса.
Напомним, Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции. Несколько дней назад он был госпитализирован с повышенной температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат.
«У меня нет других слов, кроме слов благодарности за всё, что вы сделали для нас. Покойтесь с миром, президент», — написал Карлос на своей странице в «Твиттере».
Лоренсо был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. После него должность занял нынешний управленец «сливочных» Флорентино Перес.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.
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