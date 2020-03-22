Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. Об этом сообщили в ProSportStory.
«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Розыгрыш чемпионата России приостановлен до 10 апреля. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.
- 22 марта 2020
-
13:09
-
12:56
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:21
-
12:20
-
12:04
-
11:44
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
11:05
-
10:49
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:13
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:33
-
09:29
-
08:59
-
08:39
-
07:36
-
07:10
-
06:51
-
06:34
-
05:55
-
05:27
-
05:06
-
04:45
-
04:25
-
04:10