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Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. Об этом сообщили в ProSportStory.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Розыгрыш чемпионата России приостановлен до 10 апреля. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.

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